¿Salmon Run de Splatoon 3 tendrá horarios específicos?

Uno de los modos de juego que más gustaron en Splatoon 2 fue el salmon run, mismo que era una especie de eliminación de enemigos en hordas y que también fomentaba el compañerismo entre jugadores. Sin embargo, tenía un pequeño problema que los jugadores no entendían, eso es que las partidas tenían un horario específico para tomarse.

El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado oficialmente, dado que Nintendo confirmó hace poco, que este modo ahora estará abierto en el tercer título para todos los jugadores, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Algo que seguramente entusiasmará a los seguidores, pues algunos solo compraron el segundo juego para probar este modo.

SRL HR dept. here. No, it's not another mandatory seminar about conserving printer toner. Rather, we're confirming that Salmon Run is available 24/7 in the Splatoon 3 game! That means you can work nonstop to climb the corporate salmon ladder—maybe all the way to Eggsecutive VP! pic.twitter.com/BQGK3Ic2ZA

— Splatoon North America (@SplatoonNA) September 2, 2022