Desmienten teoría LGBT de personajes de Splatoon 3

Uno de los grandes llamativos de Splatoon 3 es el nuevo grupo de personajes Deep Cut, quienes al parecer serán los nuevos protagonistas de la obra para presentar las diferentes partidas en línea. Sus nombres son Shiver, Frye y Big Man, y tras no escuchar ningún tipo de pronombres en el último video, muchos han pensado que Shiver es alguien no binario.

Ante esto, páginas como The Verge quisieron ahondar un poco más en el tema, por lo que se pusieron en contacto con Nintendo, concretamente con Nate Bihldorff, vicepresidente sénior de desarrollo y publicación de la empresa. Y es justo él quien les comunicó que Shiver no es un personaje no binario, sino que se identifica totalmente como una chica.

Con el pasar de los títulos de Splatoon, los personajes van cambiando de forma constantemente, y ahora con la tercera entrega se da un aspecto un tanto más andrógino. Razón por la cual no sorprende que los fanáticos asumieron el género de shiver, pero ahora para que tengan una certeza de sus dudas, es positivo que los ejecutivos respondan a las preguntas.

Recuerda que Splatoon 3 se lanza el próximo 9 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch.

Vía: My Nintendo News