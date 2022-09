Prey se convierte en todo un éxito en las plataformas

Hace algunas semanas atrás, se estrenó en Hulu la película de Prey, misma que funge como una secuela para Predator, franquicia de ciencia ficción que lleva bastantes años en el mercado, Y ahora, la empresa confirma que este estreno ha sido uno de los más exitosos en la historia de su página, ya que millones de usuarios se pusieron a ver la filmación.

Según la compañía Nielsen, Prey se vio más de 585 millones de minutos en sus primeros tres días, lo que significa que los suscriptores de Hulu la vieron unas 5,8 millones de veces Debutó en la posición número 4 de películas en streaming, quedando detrás de Lightyear en Disney+ con 1306 millones de minutos vistos, y Uncharted y Purple Hearts en Netflix vieron 1014 millones de minutos y 828 millones de minutos.

Cuando este tipo de números se hacen presentes en streaming o salas de cines, es evidente que una secuela debería estar en camino, esto ha pasado con las películas de Sonic el erizo. Así que Prey podría perfectamente prepararse para una segunda parte, con más acción y misterio que hizo grande e interesante a este primer capítulo de la historia

Incluso la actriz, Amber Midthunder, ha hablado de la posible secuela:

Para que la gente responda tan positivamente a ese nivel, me siento muy honrada por ello. Me siento muy emocionada. No sé cuáles son los planes para el futuro, pero confío en cualquier decisión que se tome. Dan (Trachtenberg, director ) pasó tanto tiempo desarrollando esto con 20th Century. Obviamente, todo se utilizó para hacer algo realmente genial. Estoy segura de que nadie haría algo de nuevo, si no fuera increíble. Así que creo que pase lo que pase, creo será la elección correcta.