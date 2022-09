Actor de Harry Potter parte se une al elenco de Joker 2

Las semanas pasadas han sido una locura para el universo de DC, dado que se han confirmado películas muy esperadas como Shazam: Fury of the Gods, The Batman 2 y por supuesto, Joker: Folie à Deux. Respecto a esta última, poco a poco ha liberado nueva información, que va desde su fecha de estreno hasta los actores que se suman al proyecto.

Ahora, se ha confirmado que el actor irlandés, Brendan Gleeson, será una de las caras familiares que se están integrando a la segunda parte de esta historia. Deadline, es quién afirmaría que el profesional de 67 años, que ha aparecido en la franquicia de Harry Potter, así como en Paddington 2 e In Bruges, tendrá su papel bien merecido en la obra.

Vale la pena señalar, que Brendan interpretó a Alastor Moody en la franquicia del mago, siendo el profesor de defensa contra las artes oscuras que dió clase en el cuarto año de la franquicia. Apareció en un par de películas más, pero con menor participación, para finalmente ser asesinado en la penúltima película a manos de los mortífagos de Voldemort.

No se ha mencionado nada en relación al papel que tendrá Gleeson, pero podría tratarse de alguno de los amigos que Joker haría en el sanatorio mental de Arkham, uniéndose a su cruzada por escapar. De la única persona que se conoce el papel es Lady Gaga, cantante y actriz que dará vida a Harley Quinn antes de volverse loca a causa del protagonista.

La cinta estrena el 4 de octubre de 2024.

Vía: IGN