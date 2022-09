Shadow of the Tomb Raider y otros juegos más se ponen gratis en PC

Algo a lo que nos ha acostumbrado, por lo menos en la página oficial de Epic Games, son los regalos que se nos ofrecen como usuarios en forma semanal, incluso cuando sólo se hacía a fin de año. Y ahora, la tienda está de manteles largos, pues en esta semana no solo nos están regalando lanzamientos de corte independiente, sino también un juego de talla AAA.

Entre todo el contenido gratis están objetos para el free to play, Knockout City, también tenemos Submerged: Hidden Depths, juego indie que nos permitirá viajar en el agua con simpáticos personajes. Por último, está Shadow of The Tomb Raider, videojuego que terminaría la trilogía reboot de Lara Croft que empezó de la mano de Crystal Dynamics.

We're starting this month off with a BANG💥

Knockout City, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, and Submerged: Hidden Depths are all FREE this week! Head to the Epic Games Store to check them out: https://t.co/HtftoaoJlW pic.twitter.com/nPwOeHIIPI

