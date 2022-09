Los Gremlins llegarán a Multiversus con fecha confirmada

Multiversus es un videojuego que está en boca de todos, esto se debe a su fácil acceso free-to-play y también que de forma frecuente van sumando caras nuevas a la contienda. Y ahora, se confirma que la saga de Gremlins se hará presente oficialmente, teniendo incluso la fecha de llegada para uno de dos personajes que van a pelear en la arena de batalla.

Mediante sus redes sociales, lanzaron un pequeño teaser el que se puede apreciar claramente que Gizmo será uno de los elegidos para pelear, incluso se reveló que el próximo 6 de septiembre será su arribo. Por lo que los fanáticos del videojuego pueden esperarlo el siguiente martes y probar sus diferentes movimientos en el competitivo.

We've got a little, fluffy surprise headed your way on Tuesday! #MultiVersus pic.twitter.com/83CVuUs0p2

— MultiVersus (@multiversus) September 1, 2022