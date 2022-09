The Last of Us Part I ya está disponible en todo el mundo. Junto a la edición normal de $70 dólares, todos los usuarios también han tenido la oportunidad de comprar la Firefly Edition de $99 dólares, la cual solo se puede conseguir en la tienda de PlayStation Direct. Sin embargo, los jugadores no están contentos con esto, ya que los paquetes que han recibido están dañados, y parece que PlayStation no tiene intención de remediar este error.

Durante las últimas horas, varios usuarios han reportado en redes sociales una serie de problemas con las Firefly Edition que han recibido por paquetería. Esta edición incluye un steelbook, los primeros cuatro cómics de la serie American Dreams, así como un montón de skins y potenciadores en el juego. El contenido no es el problema, sino la condición del producto, con muchos mencionando un mal trato, esquinas rotas o dobladas, plástico destruido, y mucho más.

Received #TheLastofUsPartI Firefly Edition, but I am EXTREMELY disappointed with the poor packaging used by @PlayStation, resulting in damage! C’mon @AskPlayStation you need to do better, there was ZERO packing material. People paid collector level pricing for this! @Naughty_Dog pic.twitter.com/vw28dhzSOz — Minneapolite (@revolutionwifi) September 2, 2022

Un usuario en particular se puso en contacto con PlayStation para resolver este problema. Sin embargo, en lugar de escuchar que su copia de $100 dólares sería reemplazada, descubrió que PlayStation no tiene intención de remediar este error, en su lugar, solo le ofrecen 20% de descuento en su siguiente compra. Esto fue lo que comentó:

“No hay reemplazos. Están dando una mierda de 20% de descuento en otro juego en su tienda. ¡Así que esencialmente gracias por gastar dinero! ¡Ahora gasta más dinero!”

El problema que ha señalado el público, es que esta edición solo se puede comprar directamente con Sony, y no hay opción de obtener una copia por parte de Amazon u otras tiendas, a menos que sea de reventa. Por su parte, PlayStation o Naughty Dog no han emitido un comunicado oficial en donde hablen sobre este problema.

Nota del Editor:

Esto es una verdadera decepción para muchas personas. Para todos los coleccionistas, pagar $100 dólares solo para que el paquete venga en malas condiciones es peor que no recibir el juego. Solo esperemos que esto no ocasione que los revendedores se aprovechen de la situación.

Vía: Reddit