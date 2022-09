Con el lanzamiento de The Last of Us Part I, la industria de los videojuegos se ha infectado con un virus, solo que este no te convertirá en un clicker. En su lugar, el público ha aprovechado estos últimos días para convertir al trabajo de Naughty Dog en toda una sensación. Una de las conversaciones que hemos visto, habla sobre las ventas totales de toda la serie, y después de ver estos números, no es una sorpresa que PlayStation considere esta una de sus mayores propiedades.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Benji Sales, un analista de la industria, ha compartido una serie de datos bastante interesantes relacionados con las ventas de The Last of Us, su remasterización y secuela.

Durante su lanzamiento en 2013, The Last of Us para PS3 logró vender 1.3 millones de unidades. Después, este número aumentó a 3.4 para su tercera semana en el mercado. Para 2018, el juego logró acumular 17 millones de unidades. El último número que se compartió señala que la obra de Naughty Dog ha vendido, contando aquí ya su remasterización de 2014, más de 20 millones de copias hasta el día de hoy.

Por su parte, The Last of Us Part II tuvo el mejor lanzamiento de una propiedad de PlayStation con cuatro millones de unidades en solo tres días. A dos años de su lanzamiento en PS4, la secuela ha alcanzado las 10 millones de unidades, multiplicando sustancialmente lo que su predecesor logró.

Aunque por el momento es muy pronto para conocer el rendimiento de The Last of Us Part I, es muy probable que sus primeras ventas sean mayor a lo registrado con el lanzamiento original, pero no superarán lo que generó la secuela. Solo nos queda esperar a que PlayStation comparta información oficial, ya sea durante una junta de accionistas, o en un comunicado.

