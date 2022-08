Se menciona el número de personajes que llegarían a Multiversus

Desde su llegada en la beta cerrada, Multiversus se ha convertido en todo un suceso que los jugadores admiran, dado que es un juego bastante intuitivo en cuanto a controles y al dominio de los mismos. Y ahora, algunos fanáticos les han preguntado a los desarrolladores qué número de personajes llegarían al juego, y este juego está apostando por ir a lo grande.

Mediante las redes sociales, hicieron la pregunta de si el juego podría llegar a los 200 personajes disponibles, algo a lo que se le ve mucho potencial debido a todas las propiedades que tiene Warner Bros. bajo su mando. Y ante esto, el director del título, Tony Huynh, comentó que si apoyan el proyecto, es probable que irían aún más allá de ese número.

Do you think there should 200+ characters from all the franchises in MultiVersus?

Personally I think it’d be dope to have a huge character pool.

— Obey Rexehh (@RexehhBH) August 25, 2022