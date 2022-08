En 2018, el meme de Big Chungus dominó el internet de una forma que solo se puede entender si lo viviste hace cuatro años. Como usualmente sucede en estos casos, un meme llega a su fin una vez que las grandes compañías de Hollywood lo usan, y esto pasó en Space Jam: A New Legacy. Sin embargo, un nuevo registro de marca parece indicar que Big Chungus podría regresar, y formar parte de un juego.

Recientemente, se reveló que Warner Bros. registró a Big Chungus con el propósito de usarlo dentro de un videojuego. Aunque no se especifica, es muy probable que esto se refiera a MultiVersus, por lo que este meme podría ser un echo fighter de Bugs Bunny, o incluso su propio personaje con movimiento original.

Warner Bros. trademark Big Chungus for use of a video game. pic.twitter.com/T9tTg9jrko

— Andrew Marmo (@the_marmolade) August 27, 2022