Pese a sus problemas, Netflix sigue trabajando en grandes producciones, y esto no solo se limita a series que posiblemente sean canceladas después de solo una temporada, sino a películas de todo tipo. De esta forma, el día de hoy se ha revelado el calendario completo de estrenos cinematográficos que llegarán a esta plataforma en lo que resta de 2022.

En un movimiento poco usual, Netflix ha revelado la fecha de lanzamiento exacta de decenas de películas, en donde encontramos Glass Onion: A Knives Out Mystery, Pinocho de Guillermo del Toro, White Noise, Matilda: The Musical, y muchas más. Aquí las fechas:

Septiembre

-Fenced In (1 de septiembre)

-Love in the Villa (1 de septiembre)

-Ivy + Bean (2 de septiembre)

-Ivy + Bean: The Ghost That Had To Go (2 de septiembre)

-Ivy + Bean: Doomed To Dance (2 de septiembre)

-The Anthrax Attacks (8 de septiembre)

-End of the Road (9 de septiembre)

-Drifting Home (16 de septiembre)

-Do Revenge (16 de septiembre)

-Lou (23 de septiembre)

-A Jazzman’s Blues (23 de septiembre)

-Athena (23 de septiembre)

-Blonde (28 de septiembre)

Octubre

-Mr. Harrigan’s Phone (5 de octubre)

-Luckiest Girl Alive (7 de octubre)

-The Redeem Team (7 de octubre)

-The Curse Of Bridge Hollow (14 de octubre)

-The School For Good And Evil (19 de octubre)

-Descendant (21 de octubre)

-The Good Nurse (26 de octubre)

-All Quiet on the Western Front (28 de octubre)

-Wendell & Wild (28 de octubre)

Noviembre

-Enola Holmes 2 (4 de noviembre)

-Falling For Christmas (19 de noviembre)

-Is That Black Enough For You?!? (11 de noviembre)

-Capturing The Killer Nurse (11 de noviembre)

-In Her Hands (16 de noviembre)

-Christmas With You (17 de noviembre)

-Slumberland (18 de noviembre)

-The Swimmers (23 de noviembre)

-The Noel Diary (24 de noviembre)

-My Father’s Dragon (noviembre)

-Monica, O My Darling (noviembre)

Diciembre

-Guillermo Del Toro’s Pinocchio (9 de diciembre)

-The Volcano: Rescue From Whakaari (16 de diciembre)

-Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (16 de diciembre)

-The Seven Deadly Sins: Grudge Of Edinburgh Part 1 (20 de diciembre)

-Glass Onion: A Knives Out Mystery (23 de diciembre)

-Roald Dahl’s Matilda The Musical (25 de diciembre)

-White Noise (30 de diciembre)

-Lady Chatterley’s Lover (diciembre)

-The Wonder (diciembre)

-Scrooge: A Christmas Carol (diciembre)

Enero

-The Pale Blue Eye (6 de enero)

En temas relacionados, estos son todos los estrenos de Netflix para el próximo mes de septiembre. De igual forma, esto es lo que llegará a HBO Max en septiembre.

Vía: IGN