Canal de Youtube habla de varios juegos de Zelda cancelados

Desde hace días atrás los títulos de Zelda han causado polémica en el medio de Youtube, dado que canales como Did you Know Gaming han reportado la existencia de juegos cancelados de la franquicia. En sus documentales incluso se han agregado artes conceptuales de los juegos, y eso llevó en su momento a que Nintendo les tirara los videos.

De hecho, se trata de tres títulos de la saga que nunca vieron la luz del día ni siquiera para la prensa especializada, el primero de ellos iba a ser una adaptación que usaría las bondades del Chip Super FX de Super Nintendo. Otro de ellos era Zelda Treasure Tracker, mismo que al final fue Captain Toad y el último es Ura Zelda, la versión definitiva de Ocarina of Time.

El que más llama la atención de todos los juegos es el Super Nintendo, dado que le daría nueva vida a The Legend of Zelda II: The Adventure of Link, cumpliendo como una especie de remake para el mismo. Sin embargo, al final no se lanzó debido a que estaría apareciendo forma tardía en la consola, por lo que mejor se enfocaron en proyectos como Star Fox 64.

Seguramente este último título por el que Nintendo bloqueó el video del usuario, dado que los otros Zelda cancelados ya se conocían desde hace tiempo, esto mediante las capturas de revistas para Ura Zelda, y Treasure Tracker se mencionó que estaba pensado para ser un Zelda cuando se hicieron las entrevistas al equipo de trabajo de Captain Toad hace años.

Nota del editor: Hubiera sido interesante contar con más material de dicho Zelda, porque la verdad, dicho juego de NES necesita retocarse urgentemente, incluso más que la primera entrega de la consola.