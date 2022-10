Surge nuevo spin-off cancelado de Zelda

The Legend of Zelda tiene más de 30 años en este mercado. Desde los 80 hemos visto diferentes entregas en la serie. Sin embargo, durante este tiempo también se han llevado a cabo varios proyectos relacionados con esta propiedad que, lamentablemente, nunca llegaron a ver la luz del día. Aunque Nintendo desea mantener en secreto todos los proyectos cancelados, recientemente se dio a conocer un título a cargo de Retro Studios que iba a llegar al Nintendo DS.

Recientemente, DidYouKnowGaming? compartió un nuevo video sobre los proyectos cancelados de The Legend of Zelda. Aquí se hace mención de Heroes of Hyrule, un título que Retro Studios tenía pensado desarrollar para el Nintendo DS. Esta entrega iba a ser un spin-off protagonizado por un personaje llamado Kori, quien poseía un antiguo libro que se usó para sellar a Ganon en el pasado.

Esta entrega iba a estar dividida en dos secciones específicas. Dos tercios del título se iban a desarrollar de una manera tradicional, es decir, un juego de exploración, con misiones secundarias y minijuegos. La otra parte nos iba a llevar al pasado, presentándonos a un Goron, un Orni y un Zora. Lo interesante, es que el gameplay de esta sección iba a ser un juego táctico, similar a Final Fantasy Tactics.

Como seguramente lo recuerdas, este no es el primer proyecto de este estilo que ha sido cancelado, ya que recientemente también se dio a conocer que un spin-off enfocado en Sheik, también a cargo de Retro Studios, estaba en desarrollo. Lamentablemente, parece que ninguno de estos proyectos verán la luz del día en un futuro.

Nota del Editor:

Aunque los spin-off de Zelda han sido interesantes en los últimos años, con Hyrule Warriors: Age of Calamity siendo un claro ejemplo, los proyectos de Retro Studios sonaban bastante interesantes, y espero que un futuro Nintendo logre reconsiderar el valor de estos proyectos, y los haga realidad.

Vía: DidYouKnowGaming?