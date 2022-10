Se revela la duración de God of War Ragnarok

La duración de los videojuegos se ha convertido en un elemento fundamental para muchas personas, y algunos no están dispuestos a pagar el precio completo de un producto si no ofrece decenas de horas de contenido único. Afortunadamente, parece que God of War Ragnarok valdrá cada centavo, ya que esta entrega nos tomaría cerca de 40 horas para completarla.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Insider Gaming, God of War Ragnarok tendría una duración de 40 horas. Este es el tiempo estimado que nos tomaría completar el juego, esto incluye la campaña y todo el contenido adicional. Por su parte, se ha mencionado que la historia principal solo nos tomaría 20 horas, de las cuales, cerca de tres horas estarían conformados por cinemáticas.

Considerando que God of War de 2018 es el juego más largo de la serie hasta el momento, no es una sorpresa escuchar que la secuela trate de superar este logro. Junto a esto, es importante mencionar que en esta entrega podremos visitar los nueve reinos, por lo que aventura es mucho más grande.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation o Sony Santa Monica que nos dé más información sobre la duración de esta entrega, no sería una sorpresa ver que la secuela nos tome 40, o más, horas para completarlo al 100% y obtener el platino correspondiente.

God of War Ragnarok llegará a PS4 y PS5 el próximo 9 de noviembre de 2022. En temas relacionados, Rick and Morty hace un comercial para este juego. De igual forma, este es el peso que tendrá esta entrega en PS4.

Nota del Editor:

Si bien God of War Ragnarok será un juego bastante grande, 40 horas no suena como tanto. Aunque es muy seguro que todo el contenido adicional valga la pena, lo interesante será ver cómo es que el juego logra crear un balance entre la historia principal y todas sus distracciones.

Vía: Insider Gaming