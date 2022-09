En 2020 surgió arte conceptual de un supuesto juego de Sheik desarrollado por Retro Studios para el Wii. Aunque la idea cautivó a más de un fan de The Legend of Zelda, un nuevo reporte señala que este proyecto fue solo una idea que nunca logró despegar debido a los problemas que tuvo el desarrollo.

De acuerdo con un nuevo reporte de Did You Know Gaming?, Retro Studios estaba experimentando con algunas ideas inusuales, como la introducción de nuevas razas basadas en Axolotls y autómatas mecánicos. Junto a esto, se ha mencionado que la historia nos habría mostrado cómo es que los Sheik participaron en la creación de la Master Sword en Ocarina of Time.

Sin embargo, el gameplay iba a ser bastante sencillo, con Paul Tozour, ex-programador de Retro Studios, señalando que los jugadores iban a usar el Wii Mote como en “Whack-A-Mole”. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Veo gente, ya sabes, comentando sobre ese arte conceptual en Internet… y diciendo: ‘Oh, Dios mío, Retro estaba trabajando en un juego de Zelda, eso hubiera sido increíble’, y entiendo ese sentimiento, pero lo que tienen que entender es que en realidad no era un juego de Zelda. En ningún momento se parecía en nada a Zelda: fue un experimento que salió mal y que estaba ambientado en el universo de Zelda. Había cuatro o cinco lobos, tal vez seis, y simplemente estaban en su estado de inactividad esperando para abalanzarse sobre ti, luego saltaban uno por uno y tú hacías ‘whack’. Eso es literalmente todo lo que era, solo detectar cuando el jugador movía el Wii Remote. Si es así, el lobo muere, y si no lo haces correctamente, recibes daño”.

De igual forma, una fuente anónima ha señalado que otra de las razones por las cuales el juego fue cancelado en 2008, se debe a que Mark Pacini y Todd Keller, figuras importantes de Retro Studios, abandonaron el estudio ese mismo año. Por su parte, se desconoce si esta idea se le presentó a Nintendo o no en su momento. En temas relacionados, The Wind Waker y Twilight Princess podrían llegar al Switch. De igual forma, así se vería Ocarina of Time con un estilo realista.

Nota del Editor:

Aunque la idea de un spin-off enfocado en los Sheik suena bastante interesante, parece que el gameplay simplemente no iba a estar en los estándares que tanto han caracterizado a los trabajos de Retro Studios. Será interesante ver si esta idea eventualmente es retomada en un futuro.

Vía: Did You Know Gaming?