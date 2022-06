Pese a que The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegó al Nintendo 64 en 1998, constantemente vemos a los fans crear versiones realistas de casi todos los elementos presentes en este juego. Usualmente, vemos proyectos en Unreal Engine que nos dan una mirada al mundo y sus personajes más carismáticos, pero en esta ocasión un artista ha decidido enfocarse en un apartado aterrador.

Recientemente, Andres Ríos, artista 3D mexicano que ha trabajado con compañías como Netflix, Bandai Namco, Bungie, DC y más, creó una serie de ilustraciones realistas de Bango Bongo, una Skulltula, Dead Hand y ReDead.

Si pensabas soñar tranquilamente el día de hoy, el trabajo de Ríos cambia esto. Pese a que Ocarina of Time es una experiencia por lo general bastante tranquila, zonas como Bottom of the Well y el Shadow Temple son algunas de las locaciones más aterradoras que podemos encontrar en este título.

En temas relacionados, Ocarina of Time se une al salón de la fama del videojuego. De igual forma, así se vería Lake Hylia en Unreal Engine 5.

Nota del Editor:

Personalmente, la zona que más me daba miedo de niño, fue el Forest Temple. La música era algo que me aterraba, y jugarlo en la noche en un cuarto oscuro era algo que simplemente no deseaba hacer en ese momento.

Vía: Andres Rios