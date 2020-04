¿Se acabaron los juegos este año?

La incertidumbre se ha apoderado de nuestro día a día como nunca antes nos había tocado experimentar. Los hechos históricos que hemos estados viviendo en las últimas semanas comienzan mostrar algunas de las secuelas que tendrán. Por supuesto, la industria de los videojuegos no está exenta de ninguna forma y podría parecer que al menos en este 2020, seríamos testigos de una fuera desaceleración de lanzamientos, sobre todo de títulos AAA ¿será que se nos acabaron los juegos nuevos este año?

Podríamos decir que las alarmas se encendieron fuertemente cuando se nos confirmó la cancelación de E3 2020, hecho que a muchos de nosotros nos puso los pies sobre la tierra. Posteriormente, la industria entera se volvió a sacudir cuando Naughty Dog y Sony salieron a anunciar que The Last of Us: Part II quedaba retrasado de manera indefinida, luego que todo estuviera listo para su estreno el próximo 29 de mayo. Esta noticia en particular nos hizo pensar que tendría una especie de efecto dominó en donde una tras otra, producciones AAA ya con fecha confirmada saldrían a anunciar algo similar.

Al menos en lo que va de este mes de abril, parece que la hemos librado, pues incluso cosas como el estreno de Final Fantasy VII Remake, el cual, se pronosticaba iba a tener importantes retrasos en entregas de copias físicas, tuvo un lanzamiento bastante suave. Mismo caso de Resident Evil 3. Mayo pinta bastante tranquilo en cuanto a estrenos y, tomando el caso específico de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, te cuento que cuando aparté la edición de colección en Amazon, la tienda me arrojó un mensaje que decía “Fecha GARANTIZADA de entrega: 29 de mayo”, es decir, justo su día de lanzamiento oficial. Resalto la palabra “garantizada” porque últimamente, la plataforma te suele poner cosas como “fecha de entrega estimada” en donde envíos que antes de todo este desorden tardaban un día en llegar, ahora tardan una semana. Lo que te quiero decir con esto es que según parece, la versión mejorada de este RPG sí llegaría en tiempo y forma al mercado.

Si nos saltamos a junio tenemos el caso de Ghost of Tsushima, también first party AAA de PlayStation. La verdad es que después del retraso de The Last of Us: Part II, todos estimábamos que el juego de Sucker Punch sufriría del mismo destino pero al menos hasta ahora, su llegada sigue programada para el 26 de junio. Cyberpunk 2077 era otra de las grandes incógnitas, pero CD Projekt RED recientemente salió a asegurar que su esperado título sí llegará el siguiente 17 de septiembre.

Entonces, regresando a la pregunta original de esta columna ¿se nos terminaron los estrenos AAA en este 2020? Creo que por ahora no tenemos una respuesta certera al cuestionamiento, pues la incertidumbre sigue siendo muy alta. Digo, gobiernos como el de Estados Unidos y el de otros países en Europa han asegurado que la vida debería de comenzar a regresar a la normalidad durante mayo, pues la economía mundial simplemente no está resistiendo, pero habrá que ver si esto en realidad sucede.

Si tengo que adivinar diría que no. Los juegos de los que te hablo sí terminarán saliendo en este año. ¿Y qué hay del nuevo Xbox y del PS5? El hardware es un tema completamente aparte. Lo que creo que es que tanto Microsoft, como Sony, siguen decidiendo justamente si es prudente salir en medio de este auténtico caos o si incluso, sus proveedores de componentes estarán listos para un lanzamiento de esta magnitud.