Es oficial, E3 2020 queda CANCELADO

Después de que importantes eventos fueron cancelados por la crisis del COVID-19 (coronavirus), parece ser que realmente solo era cuestión de tiempo antes de que E3 2020 sufriera el mismo destino. Con la ciudad de Los Ángeles en estado de emergencia, la ESA ha decidido cancelar la edición 2020 del evento.

Por medio de un comunicado, la ESA declaró lo siguiente:

El comunicado de la ESA confirma que la razón detrás de esta cancelación es a causa del coronavirus. De igual forma varios reporte que apuntaban a que los organizadores están buscando algunas alternativas para realizar el evento de forma en línea, algo que ya es una posibilidad y tendremos más información conforme nos acercamos a junio 2020.

La ESA continuó diciendo que estaría en contacto con los expositores y los asistentes con respecto a “reembolsos completos”. Hasta el momento no se han compartido más detalles en ese frente, pero también confirmó que los planes para el E3 2021 seguirán adelante “como un evento reinventado que reúne a los fanáticos, los medios y la industria en un escaparate que celebra la industria mundial de los videojuegos “.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX

— E3 (@E3) March 11, 2020