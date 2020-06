¿Por qué solo los juegos de PlayStation subieron de precio?

Desde que el pasado jueves finalmente conocimos al PlayStation 5, así como a varios de los juegos que aprovecharán todas sus capacidades, se han venido manejando muchísimos rumores y especulaciones sobre el precio que tendrá la consola. De manera paralela, sitios como Amazon comenzaron a listar varios de sus juegos para que vayamos haciendo la preorden, dejándonos entrever que su costo sería considerablemente más elevado a lo que normalmente pagamos por un estreno. A pesar de que se podría pensar que este incremento en los precios es exclusivo de la nueva generación, hemos descubierto que al menos en juegos publicados por SIE que están por salir en PS4, hubo un salto importante.

Navegando hace unos minutos por Amazon México, me di cuenta de que la versión estándar de The Last of Us Part II, aparece listada a un precio de $1,749 pesos, mismo caso de Ghost of Tsushima. Esto claro, me llamó mucho la atención, pues hubo quien apartó este par de juegos a un precio de hasta $500 pesos menos hace semanas. Inmediatamente me dirigí a otros lugares como Amazon Estados Unidos o Best Buy Estados Unidos para ver en qué precio estaban listados los mismos juegos. Para mi sorpresa, las ediciones estándar de estos dos títulos aparecen en los $60 dólares de costo normales, es decir, en la fuente como tal no hay un incremento ni mucho menos.

Muchos me podrán decir algo como “evidentemente tiene que ver con el tipo de cambio”. De hecho, en la últimas tres semanas el peso ha venido ganando bastante terreno con todo y los saltos que ha presentado de pronto. Al menos para este lunes 15 de junio, un dólar americano equivale a $22.38 pesos mexicanos. O sea que un juego de $60 dólares, vendría costando poco más de $1,300 pesos. ¿Por qué ese salto hasta los $1,749 de los que te hablo? La verdad no tengo idea.

¿Nuevos impuestos? No, no se anunció nada parecido. Lo de los nuevos impuestos tenían que ver con servicios digitales exclusivamente. Nuestros juegos físicos toda la vida han pagado IVA, etc. Esa no es una respuesta. Otro cuestionamiento es ¿por qué solo los juegos de PlayStation First Party presentan este salto? Ni idea tampoco, pues si uno revisa otros lanzamientos que están próximos, tenemos que por ejemplo, Paper Mario: The Origami King, se lista en $1,349 pesos o Cyberpunk 2077 en su versión de PS4, aparece con ese mismo precio.

La verdad es que la única explicación que le encuentro a todo este asunto sin mucho sentido es que la razón es el importador o distribuidor oficial de PlayStation para nuestra región. Este intermediario que justamente se dedica a la importación de los productos de PlayStation, algo debe estar haciendo con sus precios de venta a mayoristas que justamente se está reflejando en lo que las tiendas nos están presentando, pues tanto de The Last of Us Part II, como Ghost of Tsushima, aparecen en Game Planet con precio final de $1,749 pesos.

De nueva cuenta, ¿por qué solos los juegos first party de PlayStation tuvieron el fuerte incremento? Ya me estoy moviendo e investigando todo lo que puedo para encontrar una explicación. Ojalá pronto les pueda tener una respuesta a este asunto que la verdad, sí preocupa bastante.