COVID 19: Oportunidades y retos para la industria

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

La pandemia del coronavirus COVID19 ha generado que diversos países a lo largo del mundo tomen previsiones para evitar contagios y puedan curar a las personas que padecen dicha enfermedad. La economía tendrá serias repercusiones en el corto y mediano plazo y las compañías de videojuegos deberán de enfrentar un escenario distinto, que a finales de 2019 parecía imposible.

Los tiempos de crisis representan retos pero también oportunidades que podrán ser explotadas por los líderes de la industria:

Xbox

El gigante tecnológico de Redmond había apostado por una fuerte presencia en el E3, plan que tuvo que ser desechado ante la cancelación del evento. Inmediatamente después de que se anunciara la suspensión de la feria más grande de videojuegos, Phil Spencer, Jefe of Xbox, transmitía en sus redes sociales que habrá conferencias en línea para cubrir tal ausencia.

Si bien Xbox Series X se presentó en diciembre de 2019, Microsoft reveló el pasado 16 de marzo todas las especificaciones técnicas de su próxima consola e incluso, ya comenzó a dar pinceladas sobre su campaña de marketing que estará centrada en la potencia y en un tono humorístico de comparación entre un refrigerador y el sistema de sobremesa.

Con lo anterior, es un hecho que las próximas conferencias de Microsoft estarán centradas en los juegos, donde aseguran habrá nuevas experiencias toda vez que Xbox Game Studios ha adquirido múltiples desarrolladores en los últimos años. La incógnita radica en cuándo ocurrirán tales anuncios. Posiblemente haya una sola conferencia cercana a junio o en su lugar, decidan hacer presentaciones periódicas en la plataforma Mixer.

PlayStation

Un día después de la presentación sobre las especificaciones de Xbox One, Sony anunciaba que Mark Cerny, arquitecto de PS4 y PS5, daría una conferencia sobre la arquitectura del PlayStation 5. Muchos rumores comenzaron a surgir sobre qué ofrecería la compañía nipona, sin embargo, no existieron sorpresas inesperadas.

La presentación fue muy técnica y no mostraron un producto finalizado y tampoco los componentes que utilizará. Aunque las especificaciones pueden ser muy interesantes para los expertos, es un hecho que en el planteamiento de una campaña de marketing, vende más mostrar cuál es el artículo que el consumidor esperará ver en los anaqueles o catálogos online.

En resumen, fue una conferencia interesante pero que deja abiertas las mismas dudas que existen desde semanas atrás sobre el progreso que lleva Sony en probar prototipos finales de dicha consola. De momento, la atención se acaparará en los grandes lanzamientos para la actual generación como Final Fantasy VII Remake, Last of Us II y Ghost of Tsushima.

Respecto al E3, PlayStation no tuvo que cambiar su postura, lo cual no representa un replanteamiento de estrategia, toda vez que ya había cancelado su participación en el evento tal y como que lo hiciera en 2018. Al igual que en el caso de Xbox, se harán presentaciones en plataformas digitales y es factible que busquen fechas especiales o alusivas para ganar mayor presencia mediática.

Nintendo

La gran N también sufrió el revés de que el E3 no se celebraría por lo que adoptará un formato de transmisiones digitales que le es muy familiar. El pasado 17 de marzo se llevó a cabo un Nintendo Direct centrado en juegos indies y aunque los gamers recibieron gratas sorpresas que incluyen títulos como Baldo, Exit the Gungeon y Pixeljunk Eden 2, crecen las ansias por conocer los anuncios relacionados a los juegos AAA que serán lanzados este año.

Para Nintendo no es una urgencia hacer anuncios importantes; hasta el momento la atención está centrada en el lanzamiento de Animal Crossing y su amplio catálogo de juegos clásicos de Switch que siguen vendiendo a un ritmo excelente.

Fiel a su estilo, Nintendo buscará formas alternativas de revolucionar el mercado para también atraer a nuevos consumidores en la temporada navideña. Un ejemplo es la colaboración de las figuras interactivas que anunció con Lego y no habría que descartar una consola mini conmemorativa, pudiéndose tratar del tan anhelado Nintendo 64 mini. Obviamente, se presentarán y pondrán a la venta ediciones limitadas de consolas en su modalidad tradicional y Lite.

Compañías third party

Estudios como Square Enix, Ubisoft y Warner Bros. también han anunciado que ofrecerán sus tradicionales conferencias remotas para presentar los títulos en los que trabajan. Aunque todas estas compañías se encuentran laborando a distancia por el COVID19, es un hecho que su calendarización de actividades podrá sufrir contratiempos.

En las últimas semanas los publishers han optado por ofrecer demos de sus juegos más esperados, lo que puede propiciar un incremento en las ventas digitales de la versión final, toda vez que en diversos países las tiendas de videojuegos están cerradas y los servicios de correo han implementado una reducción en sus operaciones de logística.

Hasta el momento, las compañías preponderantes en la industria han sabido mitigar los problemas asociados con el coronavirus y paulatinamente comienzan a mostrar sus cartas sobre qué estrategias comerciales implementarán en los próximos meses, sin embargo, no se descarta que puedan existir variaciones ajenas a su planeación.

Por último, no hay que perder de vista a los desarrolladores indies. Esta temporada puede ayudarles a reforzar su presencia en el mercado, toda vez que muchas de esas compañías han estado regalando juegos en plataformas digitales como Steam o Epic Store, permitiendo a los jugadores probar productos innovadores que los motiven a adquirir en próximos meses, nuevas experiencias provenientes de estudios independientes.