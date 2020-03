PS5: ¿Estrategia definida o planeación en proceso?

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

El lanzamiento de las consolas de nueva generación previsto para finales de 2020, promete ser un gran escaparate para los consumidores, ya que no solamente tendremos máquinas poderosas sino que se avecina el posicionamiento de nuevas tendencias en la industria como los servicios de suscripción y los juegos intergeneracionales.

Si bien Microsoft ha desvelado tanto el diseño como las características del Xbox Series X, Sony ha adoptado una postura totalmente hermética respecto al PlayStation 5. La compañía nipona ha estado ausente en eventos y únicamente se ha mostrado el logo de su próxima consola, así como datos muy generales de la misma.

Para Sony, no ha sido una novedad ser el primero o el segundo jugador en entrar a los diferentes ciclos comerciales de sus plataformas de videojuegos, sin embargo, los resultados han sido diferentes en cada generación.

PlayStation

– Consolas vendidas: 105 millones

– Precio de lanzamiento: $299 USD

– Contexto: Sega Saturn fue la primera consola en ingresar al mercado de los 32 bits, no obstante, la incursión de PlayStation a un precio más bajo ($100 dólares menos) permitió ganar una amplia cuota de mercado, aunado a un catálogo sublime de juegos.

– Estrategia: La campaña de marketing estuvo enfocada a una guerra de precios y a un posicionamiento de marca centrado en generar nuevas experiencias de juego.

PlayStation 2

– Consolas vendidas: 157 millones

– Precio de lanzamiento: $299 USD

– Contexto: Aunque en septiembre de 1999 Sega Dreamcast dio el banderazo de salida a la generación de 128 bits, PlayStation 2 se lanzó a finales de 2000 y gozó de un año entero sin tener rivales, toda vez que Nintendo y Microsoft incursionaron con GameCube y Xbox hasta noviembre de 2001.

– Estrategia: La campaña de marketing retomaba el éxito de su antecesora y dio especial énfasis a la adopción de un reproductor DVD desde la consola. Debido al gran número de usuarios instalados, PS2 logró contar con grandes exclusivas temporales como Grand Theft Auto III y Grand Theft Auto San Andreas.

PlayStation 3

– Consolas vendidas: 87 millones

– Precio de lanzamiento: $599 USD (modelo 60 GB) y $499 (modelo 20 GB)

– Contexto: En 2006, PlayStation 3 llega al mercado un año después de que lo hiciera Xbox 360, la cual logró captar anticipadamente a un gran número de gamers en Estados Unidos que deseaban dar el salto generacional. En su momento, causó malestar que los juegos multiplataforma tenían un mejor rendimiento en el sistema de Microsoft.

– Estrategia: No hubo una planeación adecuada, el procesador cell era complejo en su lenguaje de programación, el control ausente de vibración denominado Sixaxis no lo recibió bien el mercado, y debido al elevado costo de la consola, Sony nunca pudo utilizar una campaña publicitaria enfocada al precio competitivo para el consumidor.

PlayStation 4

– Consolas vendidas: 108 millones (a la fecha)

– Precio de lanzamiento: $399 USD

– Contexto: La consola fue lanzada a finales de 2013, días antes que Xbox One, a un precio más bajo ($100 dólares). La estrategia equivocada de Microsoft en torno a la promoción de su sistema, permitió a PS4 ser el referente en juegos multiplataforma, contar con grandes exclusivas y poseer el catálogo más amplio de videojuegos en la actual generación.

– Estrategia: La campaña de marketing giró en torno al precio competitivo y a que PS4 era una plataforma para jugar videojuegos y no un centro de entretenimiento. Sony fue muy hábil al utilizar en su beneficio los errores de Xbox One asociados a la idea de no reproducir juegos de segunda mano.

A estas alturas, se desconoce cuál será la apuesta de Sony con PlayStation 5. Un escenario es que pudiera tratarse de una estrategia para conocer todos los detalles de Xbox Series X y a partir de ahí poner en marcha un plan de acción específico basado en una campaña de menor precio.

En contraparte, también se especula con que Sony podría estar realizando ajustes de último momento a su máquina y a la estrategia de marketing después de ver la planeación bien definida que hasta el momento lleva Microsoft con Xbox Series X.

Sin duda alguna, las acciones que ponga en marcha PlayStation durante los próximos meses serán claves para posicionar la marca de PS5. No sólo las exclusivas jugarán un papel determinante, también lo harán la retrocompatibilidad, los juegos intergeneracionales y los sistemas de suscripción.

¿Hasta dónde Sony estará dispuesta a llegar para retener a sus fieles consumidores y atraer a nuevos segmentos de mercado?