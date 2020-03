Por esta razón Netflix optó por una película animada de The Witcher

Para la sorpresa de muchos, rumores a principios de año sugirieron que Netflix trabajaba en una película animada de The Witcher. Poco después, el gigante del streaming anunció formalmente el proyecto como The Witcher: Nightmare of the Wolf. Esta cinta, encabezada por el equipo creativo del live-action, se enfocará en la historia de origen de Vesemir. Pero, ¿por qué no hacerlo en live-action? Aparentemente, algunas de las ambiciones del equipo creativo solo funcionarán en animación.

Uno de los escritores principales de la película, Beau DeMayo, explicó lo siguiente en una entrevista para ComicBook:

“Yo estaba cuando Laurren Hissrich, showrunner de la serie, se nos acercó para preguntarnos qué podíamos hacer en animación que no pudiéramos hacer en live-action. No siempre hay paridad entre los dos medios. Hay cosas que puedes animar… que se verán increíbles… si lo hicieras en live-action, solo se vería tonto o se vería un poco falso ante el ojo humano.”

Esto es especialmente verdad, sobretodo con los monstruos y la magia en The Witcher. DeMayo dice que el público entenderá el razonamiento detrás de estas decisiones cuando vean el anime:

“Y en cuanto al guión, hay ciertas cosas que podemos aprovechar en términos de animación que solo la animación puede hacer. Creo que eso es lo que más me emociona por que vean los fans… cuando veas el anime, no solo son los eventos, es lo que Studio Mir ha sido capaz de hacer. Es lo que nuestros socios en la división de anime en Netflix han logrado sacar adelante… es una historia que no pudimos haber contado de ninguna manera en el live-action.”

Fuente: ComicBook