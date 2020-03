John Krasinski ya tiene planes para A Quiet Place 3

Cuando John Krasinski dirigió y protagonizó A Quiet Place, todavía ni siquiera tenía planes para una secuela. Cuando se dio cuenta que la película había sido todo un éxito con la crítica y en taquilla, Krasinski empezó a desarrollar A Quiet Place: Part II. En una reciente entrevista, habló sobre las posibilidades de una tercera parte.

Después de que Emily Blunt leyerá el guión para la secuela, le dijo a Krasinski que se sentía como la segunda parte de una trilogía, lo cual lo sorprendió. Siempre que la palabra trilogía es utilizada para describir una franquicia, surge la pregunta: ¿A Quiet Place 3 está en el horizonte? Ésto fue lo que dijo Krasinski al respecto:

“Es interesante, yo genuinamente no había pensado sobre una segunda parte cuando estaba haciendo la primera. Sin embargo, tenía todas estas preguntas cuando lo estaba haciendo. Puse los fuegos en la distancia en la primera, y siempre me pregunté, ‘¿No sería genial si pudiéramos explorar a dónde se dirigen esos fuegos? ¿Quién está del otro lado?’ Pero nunca pensé que habría una secuela. Así que cuando llegó el momento de empezarla a escribir, empecé con los fuegos. Y esta vez, creo que mi cerebro empezó a preguntarse lo que sucedería después, empecé a escribir notas en caso de que me tuviera que preparar para una tercera parte.”