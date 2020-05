¿Es buen momento para comprar un PS4 o Xbox One?

“¿Me espero o compro?” El dilema al que mucha gente se enfrenta cuando nos encontramos en la frontera de cambio de generación. Parece ser que a pesar de la pandemia y todo lo que ha pasado en las últimas semanas, tanto Microsoft, como Sony, siguen firmes en estar lanzando sus nuevas consolas a finales de este 2020. Lo anterior, como te comentaba, ha provocado que más de uno se encuentre en la disyuntiva de si es o no prudente gastar en un PS4 o Xbox One en cualquiera de sus variantes, sobre todo si uno toma en cuenta las constantes rebajas de precio que estos productos ha venido recibiendo.

De manera general y muy directa, lo que normalmente respondo siempre que alguien me pregunta algo como “Oye, vi un PS4 Pro a muy buen precio ¿lo compro o me espero al PS5?”, cómpralo. Si tienes el dinero y sobre todo el deseo de finalmente hacerte de PS4 o Xbox One en pleno 2020, no lo pienses más y cómpralo. ¿Por qué estoy tan seguro de mi recomendación? Pues por varias razones. La primera y más importante tiene que ver con la brutal oferta de grandísimos juegos que ambas consolas lucen actualmente, a la cual, tendrás acceso a precios muy bajos. De verdad, no sabrás ni por dónde comenzar de tantas buenas opciones.

La segunda razón me lleva a pensar en los hábitos de consumo de alguien que apenas está considerando comprar una de estas dos consolas. Por un lado podemos tener a alguien que en todo este tiempo no haya encontrado los recursos para comprar un PS4 o Xbox One, y por el otro tal vez tenemos a un consumidor mucho más desidioso. Tomando en cuenta lo anterior, te diría que el precio del PS5 o Xbox One Series X durante su ventana de lanzamiento, va a ser considerablemente alto, no menos a los $15 mil pesos en países como México. Por tal motivo, no creo que de ninguna manera vaya a serte atractivo el hacer un gasto de ese tamaño por hardware completamente nuevo cuando apenas estás considerando hacerte del actual.

Otra de las razones por las que creo, aún en el presente es una gran idea comprar una consola de actual generación es que el cambio a la nueva era va a ser mucho más suave de lo que podríamos considerar. Con esto quiero decir que muy buena parte de los primeros juegos que se estrenen en PS5 y Xbox Series X, también tendrán versiones en PS4 y Xbox One, o sea, no es como que tu consola vaya a quedar obsoleta en cuanto las nuevas se estén lanzando tentativamente en el mes de noviembre.

Creo que siempre como consumidor te debes hacer la pregunta de “¿Lo quiero? ¿me alcanza y el precio me parece justo?” Si las respuestas a éstas son afirmativas, entonces no tienes qué pensar mucho más, hazlo. Tu nuevo PS4 o Xbox One te dará muchísimas horas de grandes experiencias, mismas por las que estarás pagando mucho menos de quien las disfrutó en su momento. ¿El PS5 y nuevo Xbox pueden esperar? Por supuesto que sí. No es necesario siempre estar comprando lo último, además de que vale la pena recordar que los inicios de generaciones suelen ser muy lentos si hablamos de juegos que de verdad estén aprovechando el nuevo hardware, esto sin mencionar los posibles defectos que podrían presentar estos aparatos de primera oleada. Tampoco me malinterpretes, si por el contrario eres alguien que ya quiere dar el salto y está dispuesto a pagar el precio, hazlo.

