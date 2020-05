Nueva pista sugiere que veremos a El Batman que Ríe en live-action

Después de sus enormes tropiezos en el cine, parece que DC está dispuesto a hacer todo lo posible por ganarse el corazón de los fans una vez más. Tras el inesperado crossover entre el Flash del cine y el de la TV, queremos creer que ahora todo es posible, y el más reciente capítulo de Batwoman sugiere que una versión live-action de El Batman que Ríe podría ser una realidad.

Si has estado siguiendo la serie de Batwoman pero todavía no has visto el último capítulo, entonces te recomendamos dejar de leer hasta aquí pues estamos a punto de entrar en territorio de spoilers.

En el más reciente episodio de Batwoman, Kate Kane le dice a Luke Fox que ella ya quebrantó la regla que tiene Batman sobre no matar. Sin embargo, Luke revela que Batman ya había roto esta regla anteriormente, sugiriendo que fue Bruce Wayne quien mató al Joker. Esto podría explicar el por qué este villano no ha aparecido en el show y nos da más pistas sobre la desaparición de Bruce. Sin embargo, todavía queda una incógnita por resolver: ¿Bruce se fue de Ciudad Gótica por mera culpa, o lo hizo porque se estaba convirtiendo en el Batman que Ríe?

Para quienes no lo conocen, el Batman que Ríe es una versión retorcida de Bruce Wayne de la Tierra -22. En este universo, Batman decide asesinar al Joker, pero al hacerlo libera una toxina que corrompe la mente de Bruce y lo convierte en el propio villano. Una vez que la toxina se apodera al cien por ciento de su cuerpo y mente, Bruce modifica su traje e invoca a toda la Bati-familia a la Bati-cueva, donde procede a asesinarlos brutalmente antes de que pudieran hacer algo para detenerlo.

Todavía no hay evidencia que el Arrowverse vaya a seguir esta línea con el personaje, pero está claro que han dejado la puerta abierta. Es un poco difícil que Warner Bros. les autorice utilizar al Batman que Ríe en sus series, pero en caso de que sí, sería una buena manera para explicar la desaparición de Bruce en el programa.

En temas similares, se ha confirmado que J.J. Abrams será el director para la serie de Justice League Dark, y si quieres saber a qué plataforma será exclusiva, entonces sigue este enlace. Por otra parte, ya sabemos quién sera el productor ejecutivo para la serie de Green Lantern en HBO Max.

Via: CBR