Robert Rodríguez dirigió un episodio de la segunda temporada de The Mandalorian

Uno de los puntos más fuertes de The Mandalorian, es la gran variedad de directores. Cada episodio cuenta con un líder diferente, evitando que este show logre estancarse en un sólo estilo. Durante la primera temporada vimos a personas como Taika Waititi, Jon Favreau, Dave Filoni y Deborah Chow, entre otros, tomar este puesto. Ahora, la segunda temporada contará con el talento de reconocidos directores como Robert Rodríguez.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW

— Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020