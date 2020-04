Ghost of Tsushima aún conserva su fecha de lanzamiento original

Sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero el COVID-19 ya provocó el retraso de uno de los lanzamientos más anticipados de este 2020, The Last of Us: Part II. Es muy probable que futuros estrenos también vayan a verse afectados, aunque al menos por ahora, sabemos que Ghost of Tsushima no es uno de ellos.

Por medio de Twitter, el día de ayer la cuenta oficial de PlayStation nos compartió la triste noticia. En el mismo tweet, también se mencionó el retraso de Iron Man VR. Evidentemente, esto nos hizo cuestionarnos sobre el destino de Ghost of Tsushima, que está programado para debutar tan solo un mes después de TLOU. Parece ser que, por el momento, lo nuevo de Sucker Punch aún está a salvo:

Currently, there are no other delays to report, but we’ll keep you updated. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

“Actualmente, no hay otros retrasos por reportar, pero los mantendremos informados.”

Ghost of Tsushima debutará el 26 de junio, exclusivamente para PlayStation 4.

Fuente: PlayStation