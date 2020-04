The Last of Us Part II ha sido retrasado indefinidamente

Una vez más The Last of Us Part II ha sido retrasado. En lugar de llegar a PlayStation 4 el 29 de mayo, como originalmente estaba planeado, Naughty Dog ha emitido un comunicado en donde confirman que el lanzamiento ha sido aplazado hasta nuevo aviso. Es decir, no hay fecha de lanzamiento.

“La buena noticia es que estamos cerca de completar el desarrollo de The Last of Us Part II. Sin embargo, incluso completando su desarrollo, nos enfrentamos a una situación en la que la logística escapa a nuestro control, lo que nos impedía lanzar el juego tal y como deseamos. Queremos estar seguros de que todo el mundo puede disfrutar de The Last of Us Part 2 al mismo tiempo, asegurándonos de que hacemos todo lo posible para preservar la mejor experiencia para todos. Esto significó retrasar el juego hasta el momento en que podamos resolver estos problemas logísticos”.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

La razón que ofrece el estudio por este retraso se debe a problemas logísticos y a un par de errores técnicos que se deben arreglar. Por otro lado, Sony ha confirmado que esta decisión se debe a problemas relacionados al coronavirus. Junto a este anuncio, también se ha revelado que Marvel’s Iron Man VR se ha retrasado indefinidamente.

“Actualización: SIE ha tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de The Last of Us Part II y Marvel’s Iron Man VR hasta nuevo aviso. Logísticamente, la crisis global nos impide proporcionar la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen”.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

De acuerdo con un informante cercano a Kotaku, The Last of Us Part II está prácticamente terminado y listo para entrar a la fase Gold. Sin embargo, esta decisión fue tomada por aspectos económicos y para asegurar que el juego tenga el mayor éxito posible una vez que llegue al mercado. Varios rumores previos apuntaban a que esta decisión era inminente y que Ghost of Tsushima sufrirá el mismo destino, aunque por el momento Sony no ha mencionado algo al respecto de este juego.

Vía: Naughty Dog