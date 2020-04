Iron Man VR ha sido retrasado indefinidamente

Tal y como se anticipaba, ya comenzó la época de retrasos en videojuegos, y esta vez le tocó a Marvel’s Iron Man VR. Por medio de un tweet, PlayStation ha confirmado que este próximo título ha sido retrasado indefinidamente.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel’s Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve.

— PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020