NieR: Automata BECOME AS GODS EDITION ya disponible en Xbox Game Pass

Tal y como se los hicimos llegar el fin de semana pasado, el críticamente aclamado NieR: Automata BECOME AS GODS EDITION ya está disponible en Xbox Game Pass. Esta edición incluye nuevo contenido, además de haber sido mejorada específicamente para el Xbox One.

NieR: Automata BECOME AS GODS Edition is now available on Xbox Game Pass console https://t.co/hLMpdtwJqF

enjoy one of the best games this gen pic.twitter.com/kOpzt5XISK

— Wario64 (@Wario64) April 2, 2020