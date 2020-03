NieR: Automata BECOME AS GODS Edition llegará a Xbox Game Pass

Parece ser que Square Enix amaneció de buenas este domingo. Después de anunciar que una remasterización del primer NieR ya está en camino para consolas actuales y PC, la compañía también reveló que el críticamente aclamado NieR: Automata llegará a Xbox Game Pass en su edición BECOME AS GODS, que incluye contenido adicional.

La noticia la compartió Square Enix a través del siguiente tweet:

[Incoming transmission]

To all YoRHa units in possession of an #Xbox – #NieR:Automata BECOME AS GODS Edition will be coming to #Xbox Game Pass on April 2nd! pic.twitter.com/1jFktu6pdb

— NieR Series (@NieRGame) March 29, 2020