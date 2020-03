Filtración: CoD: Modern Warfare 2 Remastered podría llegar mañana

La remasterización de Call of Duty: Modern Warfare 2 ha sido uno de los mayores rumores de las últimas semanas. En el pasado vimos cómo se filtró su existencia gracias a un registro de clasificación en Corea del Sur y debido a que su portada surgió en internet, lo único que faltaba era conocer su fecha de lanzamiento. Ahora, gracias a la PS Store de Alemania, parece que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de este juego.

De acuerdo con un reporte de VGC, CoD: Modern Warfare 2 Remastered llegaría esta semana. Ahora, se acaba de filtrar este título en la PS Store alemana, la tienda digital de PS4, con fecha para mañana, 31 de marzo, y con un precio de 24,99 euros. Actualmente el sitio ya no se encuentra disponible, y Activision no ha emitido un comunicado oficial. A continuación el tráiler filtrado.

