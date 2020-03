Rumor: El Call of Duty de 2020 sería un reboot de Black Ops

De acuerdo con un nuevo rumor, la próxima entrega de Call of Duty para este año sería un reboot de Call of Duty: Black Ops, similar a lo que sucedió el año pasado con Modern Warfare. El proyecto tiene como nombre clave Call of Duty: Zeus, pero al fin podría llamarse simplemente Call of Duty: Black Ops.

El reporte viene por parte de The Gaming Revolution, una fuente confiable de rumores y filtraciones de la franquicia, que anteriormente filtró información que resultó ser cierta sobre Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty Warzone. Además de esto, The Gaming Revolution asegura tener detalles sobre el multijugador, el modo zombies y la campaña de un solo jugador.

En cuanto al multijugador, se rumorea que los mapas estarán mejor distribuidos que los de Modern Warfare y que habrá modos de juego de hasta 32 v 32 usuarios. De igual manera, la regeneración de salud no sería automática, similar a Call of Duty: WWII, y todo el DLC llegaría de manera gratuita. El modo zombies tendría un enfoque mucho más realista, y sería algo totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente.

Por otra parte, la campaña de un solo jugador abarcará la guerra de Vietnam con sucesos mucho más realistas y brutales que Modern Warfare. Tendrá varias secuencias que impactarán al jugador, entre ellas una intensa interrogación. Podremos disfrutar la historia desde múltiples perspectivas, incluyendo los Estados Unidos, Vietnam y Viet Cong, sin embargo, Alex Mason y Frank Woods estarán de regreso, pero con nuevos actores.

Esta no sería la primera vez que escuchamos sobre un posible reinicio de Black Ops, pues el año pasado este rumor también salió a la luz por parte de otra fuente. Aunque debemos tomar esta información con reserva, el hecho de que dos diferentes fuentes hayan corroborado la información le dan un poco más de sustento y credibilidad.

Fuente: The Gaming Revolution