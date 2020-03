Rumor: Ya está en desarrollo un nuevo juego de Spyro

De acuerdo con un rumor, Activision ya se encuentra trabajando en un nuevo juego de Spyro. La información viene por parte de The Gaming Revolution, quien recientemente soltó la sopa sobre el Call of Duty de este año. Desafortundamente, este filtrador no divulgó más detalles, pero asegura tener una fuente confiable dentro de Activision.

Por medio de Twitter, The Gaming Revolution compartió lo siguiente:

A new Spyro game is in the works. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 18, 2020

“Un nuevo juego de Spyro está en desarrollo”

Sí, es un tweet bastante simple pero por lo general su información suele ser cierta. Lo interesante aquí es el uso de la palabra “nuevo”, que sugiere este título no será un simple remake o remaster, sino una entre totalmente fresca.

Tendría sentido que Activision decidiera darle nueva vida a Spyro, considerando que la Spyro Reignited Trilogy vendió bastante bien cuando debutó en 2018 para el PlayStation y Xbox One, posteriormente llegando al Nintendo Switch y PC.

Fuente: The Gaming Revolution