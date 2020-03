Se filtra la portada de Modern Warfare 2: Remastered

Ya es casi un hecho la existencia de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, ahora, solo falta que Activision lo confirme. El portal Charlie Intel, reconocido por abarcar todo lo relacionado a Call of Duty, confirma haber encontrado la portada del juego así como una breve descripción.

“Compra Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered y recibe la Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle o compra el Ghost Pack: Oil Rig Bundle para recibir Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.”

El uso de la palabra “campaign” o campaña, indica que esta remasterización se deshará por completo del apartado multijugador, dejándonos únicamente las misiones de un solo jugador. Ve aquí la portada del título:

The artwork found in the game files https://t.co/cZjrRclQIC pic.twitter.com/6Fny3KkM8m — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 27, 2020

Activision todavía no ha dicho nada al respecto, pero parece ser que la filtración que obtuvimos la semana pasada era cierta. No sabemos exactamente cuándo se lanzará esta entrega, pero algo es seguro, no tendremos que esperar hasta el Call of Duty de este año para conocerla.

Fuente: Charlie Intel