Consigue cuatro juegos para tu PC gratuitamente gracias a la Epic Games Store

¿Encerrado en casa sin nada qué jugar? No te preocupes, la Epic Games Store ha llegado al rescate. Una vez más esta tienda virtual se encuentra regalando un par de juegos para tu PC. En esta ocasión: Drawful 2, Gone Home, Totally Reliable Delivery Service y Hob.

Como es costumbre, lo único que debes hacer es ingresar a la Epic Games Store, agregar uno o los cuatro juegos a tu carrito virtual, y procesar la compra, es todo. Recuerda que podrás obtener esos títulos gratuitamente hasta el próximo 9 de abril, con la excepción de Totally Reliable Delivery Service, el cual sólo estará disponible de esta forma hasta el 8 de abril.

Aquí puedes descargarlos:

-Hob

-Gone Home

-Drawful 2

-Totally Reliable Delivery Service

? FREE THIS WEEK ?

Transform the world. Unravel mysteries in your living room. Two incredible adventures are yours to keep on the Epic Games Store: Hob, and Gone Home!https://t.co/mE4FRxilni pic.twitter.com/jQInkbc9a5

— Epic Games Store (@EpicGames) April 2, 2020