Deep Silver y 5 Lives Studios han anunciado Windbound

El día de hoy, 5 Lives Studio y Deep Silver han anunciado Windbound, un nuevo RPG de mundo abierto enfocado en sobrevivir, el cuál estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 28 de agosto 2020.

Windbound está enfocado en la sobrevivencia y en la exploración. Será nuestra tarea embarcarnos a diferentes islas para descubrir los misterios de una antigua civilización. Podremos encontrar diferentes herramientas e ítems para mejorar nuestra armamento y bote de navegación gracias a los diferentes recursos que encuentres en las diferentes locaciones.

Nuestro bote será uno de los elementos más importantes del juego, así que podremos modificarlo tanto como lo deseemos, tanto estéticamente, como en los diferentes atributos necesarios para zarpar en el océano infestado de misterios. Windbound está siendo desarrollado por 5 Lives Studio, y será publicado por Deep Silver, y estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 28 de agosto 2020.

Ready to #BraveTheStorm?

Shipwrecked alone on an island, explore, adapt and navigate the land and seas to survive.

Introducing #Windbound, the new survival open-world role-playing game. Coming to PlayStation 4, PC, Xbox One, and Nintendo Switch, this August 2020. pic.twitter.com/sottLQPMjG

— Windbound (@WindboundGame) April 2, 2020