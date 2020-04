Sea of Thieves se prepara para zarpar hacia Steam

Sea of Thieves llegó a Xbox One y PC, vía la tienda de Windows, en 2018. A dos años de su lanzamiento, Rare y Microsoft han revelado que este título llegará a Steam en un futuro. Por el momento se desconoce cuándo los usuarios de la tienda virtual de Valve podrán convertirse en piratas, ni cuánto costará esta experiencia.

De igual forma, por medio de un comunicado, Rare agradeció a la comunidad de fans que han apoyado Sea of Thieves a lo largo de los años. De acuerdo con el estudio, el título ya cuenta más de 10 millones de usuarios y pronto su comunidad crecerá todavía más gracias a su futura llegada a Steam.

También se ha confirmado que la versión de Steam de Sea of Thieves contará con cross-play con los jugadores de Xbox One y Windows. Aunque por el momento se desconoce cuándo estará disponible en la tienda virtual de Valve, la página ya se encuentra disponible.

Anchor up, sails down and full @Steam ahead!

While we don't have a date to share just yet, we're thrilled to announce that Sea of Thieves is coming to Steam soon! You can wishlist it now so that you're ready to add it to your hoard as soon as possible: https://t.co/WE0JplLmVt pic.twitter.com/7etQCIm20M

— SeaOfThieves (@SeaOfThieves) April 2, 2020