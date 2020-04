Ya puedes ejecutar a tus enemigos con el Bombazo Batista en Gears 5

¡Lo hicieron! Después de ser añadido a Gears 5 en septiembre del año pasado, la leyenda de la WWE y actor de Hollywood, Dave Bautista, ha regresado a la franquicia con una nueva ejecución basada en el Bombazo Batista, el emblemático movimiento que utilizaba para acabar con sus contricantes cuando era luchador.

Aquí abajo puedes ver cómo luce dicho movimiento en acción, el cual puedes adquirir gratuitamente al jugar cualquier modo de Gears 5 del 2 al 18 de abril:

Here’s the BATISTA BOMB Execution in Gears 5. I can’t believe they actually put it in the game! #Gears5 pic.twitter.com/meDeGV9aTC

