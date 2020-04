La historia de TLOU II dividirá a los fans, asegura Troy Baker

Uno de los actores más notorios en la industria de los videojuegos, es también uno de los que más detalles revela sobre el juego en que se encuentra trabajando. A Troy Baker ciertamente le gusta emocionar a los fans de The Last of Us al contarnos un poco más sobre lo que podemos esperar para la segunda parte.

Baker, que interpretará a Joel en la franquicia, adelanto que la historia del juego llevará a los jugadores a lugares desconocidos:

“Si hacemos bien nuestro trabajo, la gente se cuestionará todo sobre TLOU 2. Quiero que los fans sean capaces de desafiar sus propias ideas sobre lo que el juego es, cómo es su mundo, quiénes son sus personajes — todo. Quiero que la gente experimente la historia con una menta abierta, y que le permitan a Joel y Ellie contar su propia historia — no la historia que la gente quiere que le cuenten.”

Hablando de Joel, Baker dice que su personaje es explorado más a detalle en la secuela, y formará parte esencial de la narrativa. Lamentablemente, el juego ha sufrido otro retraso, y ya no sabemos cuándo podremos tenerlo entre nuestras manos.

Fuente: Fandom