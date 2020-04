Phil Spencer explica por qué nunca existió Sunset Overdrive 2

El cabezal de Xbox, Phil Spencer, estuvo presente recientemente en un podcast de IGN, donde habló sobre una variedad de temas, y uno de ellos es Sunset Overdrive, específicamente sobre por qúe nunca tuvo una secuela.

De acuerdo con Spencer, era muy complicado lanzar juegos durante los primeros días del Xbox One:

“Creo que hay muy buenos juegos que debutaron en Xbox One que, en su momento, no se encontraron en un muy buen lugar, porque quedaron atrapados entre todo el ruido de la nueva plataforma…y algunas preguntas que la gente tenía. Y, ya sabes, no me gusta eso. Pienso mucho sobre eso. Creo que Sunset Overdrive es un gran juego y la gente debería jugarlo.”