Más de 70 mil cuentas de CoD: Warzone han sido bloqueadas

Hace un par de semanas, Activision reveló su compromiso con bloquear a todas las personas que realicen algún tipo de trampa en Call of Duty: Warzone. El número de cuentas bloqueadas a finales de marzo era de más de 50,000. Recientemente, Infinity Ward actualizó este número, lo cual demuestra que estas compañías continuarán protegiendo a los jugadores honestos de todos aquellos que hagan trampa.

Por medio de un tweet, Infinity Ward actualizó el número de cuentas bloqueadas a más de 70,000. Cabe señalar que el número de jugadores activos es de más 50 millones. Tal parece que durante cada semana vemos alrededor de 10,000 usuarios bloqueados. La compañía revelará más información próximamente lo cual significa que esta cantidad incrementará.

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.

— Infinity Ward (@InfinityWard) April 13, 2020