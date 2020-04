Call of Duty: Warzone alcanza los 50 millones de jugadores

Call of Duty: Warzone, el battle royale gratuito de Activision e Infinity Ward, ha alcanzado los 50 millones de jugadores un mes después de haber sido lanzado. Este nuevo proyecto recientemente lanzó su tercera temporada para todos los usuarios, ofreciendo una buena cantidad de contenido gratuito.

Over 50 million players.

Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U

— Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020