Más de 50 mil tramposos han sido bloqueados permanentemente de CoD: Warzone

Hacer trampa no es, nunca fue y nunca será aceptado en Call of Duty: Warzone. En un comunicado oficial, Activision ha revelado que más de 50,000 cuentas han sido bloqueadas de manera permanente, debido a que practicaron algún tipo de trampa en este battle royale.

Infinity Ward también detalla cómo está monitoreando a los tramposos y cómo el equipo de seguridad del desarrollador está trabajando en turnos las 24 horas para emitir castigos. La esencia es que el proceso de presentación de informes será más rápido y más personas atraparán a todos aquellos que comentan estos actos prohibidos. Infinity Ward dice que actualizará rutinariamente los números de prohibición.

El mensaje es fuerte y claro. Un battle royale es sobrevivir y superar todo tipo de adversidades para ganar. En este juego llamado vida, los tramposos son los primeros en ser eliminados, al menos en lo que a Activision e Infinity Ward corresponde. Esperemos que este número no aumente y todos los jugadores logren comportarse de ahora en adelante.

Hablando de Call of Duty, Modern Warfare 2 Campaign Remastered ya está disponible en PS4 como una exclusiva temporal. Sin embargo, en Rusia este juego no fue publicado por Sony, y llegará a este país hasta el 30 de abril junto a las versiones de Xbox One y PC.

Vía: Activision