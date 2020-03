Así se veía originalmente Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot tal vez no sea uno de los juegos mejor valorados de la saga, pero no podemos negar el increíble trabajo que hace al capturar los momentos más emblemáticos del anime. Gran parte de este logro, debemos atribuírselo a su atractivo visual, que en algún punto de su desarrollo, iba a lucir muy diferente.

Originalmente, este título optó por utilizar un estilo de arte más similar a lo que vemos en el anime/manga. Checa cómo se veía:

Some early development shots of DBZ Kakarot

They experimented in various styles. But due to gameplay reasons they had to move towards the style that now exists in the final game.

