CoD: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ya está disponible en PS4

Después de que el día de ayer se filtró el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Activision ha confirmado que esta compaña de un sólo jugador ya se encuentra disponible en PlayStation 4, y eventualmente llegará a otras plataformas.

El juego incluye la campaña completa con imágenes en alta definición, resolución hasta 4K y soporte HDR en consolas; y framerate “sin límite”, así como soporte de monitor ultra amplio en PC. De igual forma, se confirma que misiones como “Cliffhanger”, “Takedown”, “No Russian” están de regreso. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered tiene un precio de $20 dólares.

De acuerdo con el comunicado oficial, los jugadores que compren este título, también recibirán, de forma gratuita, el Paquete Demo Team Classic Ghost Bundle para Call of Duty: Modern Warfare, que incluye el traje de Operador UDT Ghost, inspirado en el nivel de campaña The Only Easy Day… Was Yesterday. Junto con el traje para el Operador Ghost, los jugadores también recibirán dos proyectos de armas, ítems estéticos adicionales, un nuevo movimiento final, un comentario de voz, una tarjeta de visita animada, un emblema y dos saltos de nivel del Pase de Batalla, todos para acceso inmediato en Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone.

La versión de PlayStation 4 de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered será una exclusiva temporal de un mes. Este título llegará a Xbox One y PC el 30 de abril, y ya se puede pre-ordenar para estas plataformas.

Vía: Comunicado oficial