Wasteland 3 ha sido retrasado un par de meses

Debido a que la situación del coronavirus ha provocado que varios estudios comiencen a trabajar desde casa, nuevos retos han surgido, y como consecuencia, algunos cambios en el desarrollo de ciertos títulos se han llevado a cabo. Este es el caso de inXile Entertainment, quienes han revelado que Wasteland 3 ha sufrido de un retraso.

Originalmente planeado para el 19 de mayo, la tercera entrega de esta serie ahora llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC hasta el 28 de agosto 2020. Brian Fargo, director de inXile Entertainment, dijo que la razón de la demora se debe a los nuevos desafíos que surgieron cuando el equipo que estaba en el estudio comenzó a trabajar desde casa para combatir la propagación de COVID-19. Esto fue lo que mencionó en un comunicado vía Twitter:

We have an important update on Wasteland 3’s release date. pic.twitter.com/hiX1CygcUk

— Wasteland ☢️ (@Wasteland) March 31, 2020