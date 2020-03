Minecraft Dungeon ya tiene fecha de lanzamiento

Minecraft Dungeon, el dungeon crawler que toma un poco de inspiración de Diablo, ha sufrido de un retraso menor, algo que ya se veía venir. Sin embargo, no todas son malas noticias, debido a que por fin se ha proporcionado una fecha de lanzamiento concreta para este spin off de Minecraft.

Originalmente, Minecraft Dungeon estaba planeado para llegar a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC en algún punto de abril de este año. El día de hoy, la cuenta oficial del juego confirmó que ahora saldrá hasta el 26 de mayo 2020, de esta forma confirmando un retraso menor.

Similar a lo que sucede con otros juegos de Xbox Game Studios, Minecraft Dungeon se encontrará disponible en Xbox Game Pass a partir de su fecha de lanzamiento. Para festejar este anuncio, Microsoft compartió un pequeño vídeo que nos muestra más sobre este juego y los enemigos a los que tendremos que enfrentarnos.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now:

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 31, 2020