The Outer Worlds llegará a Nintendo Switch en junio 2020

Originalmente, The Outer Worlds iba a llegar a Nintendo Switch el pasado 6 de marzo 2020. Sin embargo, debido a que Virtuous, estudio que se está encargando de este port, tiene su sede en China, el juego sufrió un retraso indefinido mientras la situación del coronavirus se manejaba en ese país. El día de hoy, Nintendo ha confirmado que The Outer Worlds llegará a Nintendo Switch en junio de este año.

Por medio de un tweet, Nintendo of America reveló que The Outer Worlds llegará a Nintendo Switch de manera física y digital el próximo 5 de junio 2020. La versión física nos ofrecerá un cartucho, el cual necesitará de una actualización para mejorar algunos aspectos del rendimiento. Esto lo que incluirá el parche de día uno:

Update from the Board: #TheOuterWorlds will be coming to #NintendoSwitch digitally and physically on June 5th!

Learn more: https://t.co/dif3Iz3Ayr pic.twitter.com/r8pgYanJtE

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 31, 2020