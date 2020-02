The Outer Worlds alcanza las dos millones de copias vendidas

The Outer Worlds tomó al mundo por sorpresa cuando debutó el año pasado, e instantáneamente se convirtió en todo un éxito. Ahora, el más reciente título de Obsidian Entertainment ha superado las dos millones de copias vendidas a nivel mundial, convirtiéndolo en el juego más exitoso del estudio desde South Park: The Stick of Truth.

Take-Two confirmó la noticia como parte de su más reciente reporte financiero, pero lo que hace a esta cifra todavía más impresionante, es que el juego fue prácticamente regalado para los usuarios de Xbox One. The Outer Worlds se lanzó en Game Pass después de que Microsoft comprará al desarrollador, lo que significa que los jugadores que pudieron disfrutar de esta experiencia son todavía mayores.

Take Two has confirmed that The Outer Worlds has now sold in over 2 million units worldwide.

The Nintendo Switch version is scheduled to release after April 1st 2020 due to impact from the coronavirus. pic.twitter.com/P49w7h7whk

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 6, 2020